Роснедра продают нефтяное месторождение в Волгоградской области

В Волгоградской области продается нефтяное месторождение. Соответствующий аукцион на портале ГИС «Торги» объявил департамент по недропользованию по Южному федеральному округу агентства Роснедра.

Участок площадью 222 га расположен во Фроловском районе Волгоградкой области; он продается с целью разведки и добычи углеводородного сырья — нефти.

Стартовый платеж составляет почти 14,4 млн руб. Шаг аукциона — 1,4 млн.

Победитель торгов получит лицензию на добычу ископаемых сроком на 20 лет.

Прием заявок завершится 3 ноября.

Никита Маркелов

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