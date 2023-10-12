Саратовская область берез 3 миллиарда в кредит для погашения долгов

Власти Саратовской области намерены взять в кредит 3 млрд руб. Соответствующие аукционы разместили на сайте «Госзакупки».

Каждый из шести тендеров имеет начальную цену в 70 млн руб. – столько чиновники готовы заплатить за каждую кредитную линию в размере 500 млн руб. Таким образом, займы обойдутся областной казне более чем в 400 млн.

Из карточек закупок следует, что средства пойдут погашения госдолга региона и покрытие дефицита бюджетного дефицита.

Никита Маркелов

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