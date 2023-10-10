Саратовский депутат сообщил об еще одной стройке до проведения конкурса

Депутат Саратовской областной думы Денис Буланов (КПРФ) рассказал в личном Telegram-канале о строительстве в Энгельсе многоквартирного дома (МКД) без проведения соответствующего конкурса. Свои слова парламентарий подтвердил фото с места.

Дом на Волжском проспекте, рассказал господин Буланов, якобы возводится для переселения граждан из аварийного жилья. «Посмотрели сайт государственных закупок — торгов на разработку проектно-сметной документации или на подрядные работы по данному дому не объявлялось», — пишет парламентарий.

В списке выданных профильным министерством разрешений на строительство в регионе на 2023 год указанного адреса нет, утверждает депутат. «Информационной таблички на строительной площадке не обнаружено. Кто и что строит — неизвестно», — отметил политик.

Денис Буланов направил депутатские запросы губернатору Роману Бусаргину и в прокуратуру Саратовской области. Парламентария интересует, выдавалось ли разрешение на описанные работы, кто, на каком основании и что строит на Волжском проспекте. Надзорное ведомство политик просит провести проверку законности возведения МКД.

Раннее аналогичная ситуация произошла в Саратове. Господин Буланов рассказал о возведении в Заводском районе Саратова домов без проведения конкурсных процедур, а затем еще несколько объектов неподалеку и в Ленинском районе нашли журналисты. Через непродолжительное количество времени после огласки чиновники заключили контракты с компаниями, которые уже начали работы.

Дарья Васенина

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