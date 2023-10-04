Продажи машин в сентябре замедлились

Продажи легковых автомобилей в РФ в сентябре достигли 110 тыс. штук, что всего на 2 тыс. ниже, чем в сентябре докризисного 2021 года. Но на фоне удорожания автомобилей рынок все же замедлил темпы роста по сравнению с летом, показав результат незначительно выше августа. Даже при сохранении стабильного спроса в 100 тыс. машин в оставшиеся месяцы, по итогам года в России будет продан только 1 млн автомобилей. Бюджетная Lada по-прежнему является лидером продаж, но основная доля рынка уже досталась автомобилям из Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи новых легковых автомобилей в сентябре выросли в 2,5 раза, до 110,4 тыс. штук, следует из подсчетов «Автостата» (на основе данных АО ППК и с учетом собственной сегментации). Это на 0,6% выше, чем месяцем ранее, когда было продано 109,7 тыс. машин, хотя до этого темпы восстановления рынка месяц к месяцу были на уровне 15% и выше. Все прошедшие месяцы рынок обновляет рекорд по объемам продаж с начала кризиса в 2022 году. По сравнению с сентябрем докризисного 2021 года продажи оказались ниже всего на 1,8 тыс. автомобилей. Разрыв к показателям 2021 года в несколько тысяч машин сохраняется с лета.

Замедление роста спроса на рынке в сентябре связано с удорожанием автомобилей из-за роста утильсбора и ослабления рубля, начавшегося в августе, при одновременном исчерпании складов автомобилей по старым ценам.

Уже в августе средневзвешенная цена на автомобиль впервые перевалила за 3 млн руб. — как на фоне повышения прайс-листов, так и на фоне сохранения дефицита предложения в сегменте массовых автомобилей, который фактически остается наполнен только маркой Lada. Одновременно растут продажи в более дорогих сегментах, представленных широким ассортиментом моделей из Китая. Эксперты ожидали продолжения тренда на рост стоимости и в сентябре.

АвтоВАЗ продолжает удерживать лидерство на рынке: по данным «Автостата», его продажи в сентябре выросли вдвое, почти до 35 тыс. автомобилей. При этом доля марки сократилась за год на 8 процентных пунктов, до 32%. Бренды из Китая в то же время продолжают прирастать в продажах. Лидирует Chery, реализация которой растет почти в 3,2 раза, до 12,1 тыс. штук. Haval увеличил продажи в 3,5 раза, до 11,1 тыс. машин, Geely — в 3,3 раза, до 9,2 тыс.

В статистике «Автостата» помимо официальных поставок дистрибуторами есть и параллельный импорт, поэтому в топ-10 входят и прекратившие выпуск в РФ бренды. В прошлые месяцы это были Kia, Toyota и Hyundai, но в сентябре Hyundai выбыл из рейтинга. Машин с шильдиками Kia и Toyota за прошлый месяц было продано по 2,3 тыс. штук.

Рынок легковых автомобилей по итогам января—сентября вырос на 51,1%, до 717,3 тыс. штук. Прогноз «Автостата» предполагает, что в 2023 году рынок будет примерно на уровне 1 млн штук — это реально с учетом нынешних темпов продаж на уровне около 100 тыс. автомобилей ежемесячно. Аналитики указывали, что как минимум уровень отложенного спроса на автомобили достаточно высок. При этом удорожание автомобилей традиционно ведет к ослабеванию спроса, пока рынок не адаптируется к новым ценам.

Ольга Никитина