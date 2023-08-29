Авторынок разгоняется до сотни

Спрос на легковые автомобили в августе остается стабильно высоким, несмотря на повышение цен, и результат по итогам месяца обновит локальный рекорд. По расчетам “Ъ”, продажи выйдут на уровень около 107 тыс. машин, что всего на 10 тыс. ниже августа докризисного 2021 года. Аналитики отмечают, что низкие продажи 2022 года и дефицит машин сформировали отложенный спрос, который сейчас на фоне расширения предложения неизбежно будет реализовываться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным «Автостата», за неделю с 21 по 27 августа в РФ было продано 23,8 тыс. легковых автомобилей. Это на 6% больше, чем за предыдущую неделю, которая показала худший результат за этот месяц — 22,4 тыс. проданных машин, и примерно на уровне второй недели месяца (23,1 тыс.).

При этом ожидание обновления прайс-листов на фоне ослабления рубля и повышения утильсбора с 1 августа дало всплеск спроса в первую неделю месяца (с 31 июля по 6 августа) — тогда реализация была рекордной, составив 28,9 тыс. машин. Таким образом, последующее удорожание и повышение ставки ЦБ в середине месяца все-таки снизили темпы продаж.

Спрос на новые автомобили в августе был в рамках планов по этому месяцу, никаких перекосов от изменения стоимости рубля не было, говорит гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Он поясняет, что сделки по покупке автомобиля, как правило, не совершаются за один день. «Идет процесс выбора, одобрение финансовых продуктов, и только потом происходит сделка,— поясняет он.— В данном случае в период, когда ставка Банка России была повышена, закрывались ранее согласованные и одобренные сделки».

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский соглашается, что существенного снижения спроса на новые автомобили в августе не наблюдается. «Покупатели по-прежнему стремятся совершить сделку до очередного повышения цен, и новости о росте ключевой ставки ЦБ это только усилили»,— говорит он.

Средняя стоимость нового автомобиля в августе увеличилась до 3 млн руб. по причине роста утилизационного сбора и низкого курса рубля, добавляет руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, но спрос на протяжении месяца оставался по-прежнему высоким.

До конца года можно ожидать удорожания ценников на новые автомобили еще на 30% из-за волатильности курса рубля и повышения расходов на растаможку, прогнозирует господин Житнухин.

Кроме того, влияло и наличие складских запасов по старым ценам. Андрей Ольховский говорит, что примерно «около месяца такие автомобили еще будут представлены в шоурумах». Андрей Каменский, впрочем, замечает, что сегодня машины из ранее ввезенных партий представлены у дилеров в крайне ограниченном количестве. Евгений Житнухин также фиксирует, что автомобилей по старым ценам практически не осталось на складах у дилеров к концу текущего месяца.

Исходя из данных «Автостата» и подсчетов “Ъ”, в августе рынок выйдет на уровень около 107 тыс. новых легковых автомобилей, продолжив тренд на восстановление. До этого месячный рекорд с февраля 2022 года был по итогам июля, когда реализация составила 95,7 тыс. машин. Выше 100 тыс. продажи не поднимались с 2021 года. Судя по данным за 2021 год, результат окажется примерно на 10 тыс. ниже докризисного августа. По итогам семи месяцев в РФ реализовано 497,2 тыс. новых легковых машин, сообщал «Автостат» на основе данных «Электронного паспорта». Прогноз агентства предлагает рост продаж до 1 млн машин по итогам года, или продажи на уровне 100 тыс. машин в оставшиеся месяцы.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов говорит, что продажи на уровне примерно 100 тыс. машин в ближайшие месяцы, за исключением низких сезонов,— реальный сценарий. Он указывает на все еще высокий уровень неудовлетворенного спроса, который формировался с весны 2022 года на фоне дефицита предложения. Сейчас, продолжает аналитик, в разных нишах предложение постепенно расширяется, оно «лучше, чем год назад», и, очевидно, обновление парка должно идти. В августе же на продажи частично влияли и ожидания удорожания автомобилей, что, вероятно, дало всплеск продаж в начале месяца, заключает господин Беспалов. При этом аналитик отмечает, что оставшуюся нехватку предложения сейчас балансирует уровень цен.

Ольга Никитина