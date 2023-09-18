Цены все еще рулят

Рост цен на автомобили в РФ, начавшийся в августе на фоне роста утильсбора и ослабления рубля, сохраняется в сентябре. В среднем, по данным проведенного “Ъ” опроса дилеров, удорожание составило от 4%, доходя до 20% в отдельных случаях. Причем участники рынка говорят, что марки еще не переложили все новые расходы в цены и пока могут их сдерживать. На рынке даже сохраняются скидочные программы — аналитики полагают, что это указывает на осторожность марок в условиях высокой конкуренции. Таким образом, подорожание автомобилей неизбежно продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На фоне роста утильсбора с 1 августа и одновременного падения курса рубля цены на автомобили массово пошли вверх. По данным НАПИ, удорожание составило 0,1–14,3%. Рекомендованные розничные цены обновились у 127 комплектаций — для сравнения, в июле таких было всего 52.

Среди отечественных игроков цены выросли на отдельные комплектации и модели Lada и одну комплектацию УАЗ «Патриот» на 1,4–5% и 8,3% соответственно, а также сразу на 10,1–11% на комплектации «Москвич 3» и «Москвич 3Е». Некоторые бренды, как Haval, повышали цены дважды еще в августе — например, на пикап GWM Poer KingKong и кроссовер Haval M6. Так, в начале августа Poer KingKong подорожал на 200 тыс. руб., а затем во второй половине месяца еще на столько же, в целом увеличившись в цене на 6,3–6,7% (в зависимости от комплектации).

Обновление прайс-листов продолжилось и в сентябре: по данным «Цена Авто», автомобили марки Jetour прибавили в цене 50 тыс. руб. в августе и столько же в сентябре (или на 1,6–2%). Chery в сентябре повысили цены на восемь официально продаваемых моделей (на 30–70 тыс. руб., или 1,1–2,1%). В концерне сказали “Ъ”, что пересматривали стоимость на фоне курсовых колебаний, утилизационного сбора, логистики.

У Lada в сентябре продолжилось переписывание ценников: подорожали более высокие комплектации Granta (на 10–60 тыс. руб.). Напомним, в АвтоВАЗе говорили, что корректировка цен по более оснащенным модификациям связана с их комплектацией дополнительными опциями, получаемыми в том числе от зарубежных поставщиков или с использованием импортных субкомпонентов и сырья.

Опрошенные “Ъ” дилеры солидарны в том, что повышение цен продолжится.

«В сентябре и октябре будут дополнительные шаги по изменению стоимости автомобилей»,— говорит гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский. Он поясняет, что утильсбор «уже применен к ценообразованию, но это не значит, что импортеры сразу его включили дополнительно в стоимость». «Они отыграют новые издержки, но будут делать это так, чтобы влияние на продажи и доходность было наименее чувствительным»,— считает господин Ольховский, оценивая рост цен с начала августа в 12–16% «по ряду моделей, которые стоят в фокусе контроля».

Андрей Ольховский уточняет, что наибольшее повышение цен было по тем маркам, которые ввозились по более высокому курсу юаня. «Те, кто хеджировал юань, смогли сохранить цены и даже сейчас еще могут их удерживать. Ситуация с ценой определяется компетентностью финансовой службы импортера»,— заключает дилер.

Директор «Рольф Юг» и «Рольф Вешки» Николай Иванов оценивает удорожание в 2–4% для официальных дистрибуторов и 9–12% по «альтернативным каналам поставок». Наибольшее повышение, отмечает он, было по моделям и комплектациям с двигателем более 3 литров и изначально высокой валютной ценой. Господин Иванов считает, что «текущий прайс не отыграл разницу курса валют, как и новую ставку утильсбора» и поэтому «повышение цен будет продолжаться».

Повышение утилизационного сбора, как и волатильность курса рубля, еще не до конца отразилось в стоимости новых автомобилей, согласен руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. Он указывает, что больше всего рост цен коснулся автомобилей с объемом двигателя 2–3,5 литра, ввезенных по параллельному импорту,— их стоимость возросла в пределах 20%.

«В августе автомобили дорожали из-за падения курса рубля и повышения утильсбора, рост цен составил от 120 тыс. до 600 тыс. руб. в зависимости от марки, модели и комплектации,— говорит заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.— Однако, даже несмотря на стабилизацию курса рубля, цены в этом году будут продолжать расти». По его оценке, быстрее будут дорожать автомобили, ввозимые по параллельному импорту, «поскольку китайские бренды, выстроившие официальные дилерские сети, проводят достаточно сдержанную ценовую политику».

Несмотря на рост цен, на рынке пока остаются акции и скидки. В Chery указали, что на их автомобили есть программа «Прямая скидка», пояснив, что «это можно считать маркетинговым ходом, при этом есть возможность ее быстрой отмены на случай дестабилизации ситуации».

«Скидки и спецусловия — это технология продаж, изменение цен никак не влияет на эти программы, если мы хотим сохранять продажи»,— констатирует Андрей Ольховский. Ренат Тюктеев указывает, что для сдерживания индикативного роста цен ряд марок из Китая уменьшил вдвое суммы поддержек, компенсируемых дилерам, что «уменьшит размер скидок вдвое». Николай Иванов также говорит, что ОЕМ-бренды сократили поддержки.

Сергей Удалов из «Автостата» указывает, что в условиях, когда спрос и конкуренция относительно высокие, марки ведут себя осторожно, «прощупывая ситуацию» небольшими корректировками цен и скидками. Он полагает, что плавный рост цен продолжится, а при какой-то нестабильности — например, с поставками — марки могут отказаться от программ поддержки.

Ольга Никитина