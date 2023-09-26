Три миллиона на капот

Средневзвешенная цена легкового автомобиля в России впервые превысила 3 млн руб., обновив рекорд, поставленный в начале кризиса. Машины быстро дорожают с начала военных действий на Украине, чему способствует расширение присутствия на рынке марок из Китая при сохранении дефицита предложения в массовом бюджетном сегменте. В августе цены подстегнуло увеличение утильсбора и дополнительное ослабления рубля, которое продолжилось и в сентябре. Тем не менее, спрос не падает: участники рынка и эксперты ожидают, что продажи по итогам сентября удержатся на уровне выше 100 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным «Автостата», средневзвешенная цена легкового автомобиля в РФ в августе выросла на 9,8% по отношению к июлю, достигнув 3,13 млн руб. В агентстве отмечают, что показатель впервые превысил 3 млн руб., ссылаясь на эффект от «наиболее существенного» удорожания автомобилей в этом году, которое произошло в августе из-за повышения утильсбора и ослабления рубля.

Рост утильсбора был неравномерным. Максимально он повысился для машин с двигателем от 3 до 3,5 л: размер сбора с 1 августа составил 970 тыс. руб. вместо 259,6 тыс. руб. за каждый автомобиль. Ослабление рубля, отмечали дилеры, больше всего влияло на автомобили, поставляемые по параллельному импорту, и в меньшей — на официально представленные на рынке.

Рекорд в августе отметил даже Росстат, однако там рассчитывают средние цены на автомобили без учета объема продаж и только на базе стоимости базовых комплектаций. Так, по данным ведомства, стоимость отечественного автомобиля впервые превысила 1 млн руб., а иномарки — 2,3 млн руб., что на 1,1% и 2,1% выше, чем месяцем ранее, писало «РИА Новости».

По расчетам “Ъ”, в среднем удорожание автомобилей в августе составило 4-20%, а число комплектаций, у которых обновились прайс-листы, было в 2,5 раза выше, чем в июле.

Процесс повышения рекомендованных розничных цен продолжился в сентябре, причем участники рынка полагали, что марки еще не переложили все новые расходы в цены и пока могут их сдерживать (см. “Ъ” от 18 сентября).

До лета 2023 года пиковая средневзвешенная цена легкового автомобиля в России (2,8 млн руб.) была отмечена в марте 2022 года, когда после начала военных действий и резкой девальвации рубля автоконцерны обновили прайс-листы, а в автосалонах наблюдался ажиотажный спрос. После этого цены быстро пошла на спад по мере исчерпания складов машин премиального сегмента и стабилизации цен.

Однако уже с февраля 2023 года стоимость автомобилей вернулась к стабильному росту. В результате за год с августа 2022 года, как сообщает «Автостат», средневзвешенная цена автомобиля выросла почти на 1 млн руб., или на 46%.

Доля китайских марок на рынке продолжает расти, причем те постепенно выводят в РФ и более премиальные автомобили, отмечает Сергей Удалов из «Автостата», то есть средневзвешенная цена растет «не только за счет удорожания автомобилей, но и из-за смещения в сегмент более дорогих машин». Он уточняет, что снижение средневзвешенной цены после пика в 2022 году происходило по мере роста доли на рынке Lada и вымывания остатков иномарок, когда китайские марки еще активно не наращивали поставки. Сейчас модельные ряды растут, появляются премиальные, в том числе электрические, автомобили, тогда как в массовом сегменте (сегмент B, небольшие седаны) так и не расширилось предложение, поясняет эксперт.

По оценке господина Удалова, в сентябре средневзвешенная цена также увеличится, причем рынок это не сдержит – продажи будут примерно на уровне или чуть выше результата августа. Тогда было реализовано 109,7 тыс. машин, что стало рекордным показателем с начала кризиса.

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов добавляет, что ценовые колебания в моменте могут притормозить продажи (или, наоборот, вызвать скачок спроса в ожидании роста цен), но потенциал реализации в 1,5 млн машин в год сохраняется, и спрос всегда приходит к новым ценовым реалиям: «Пик ослабления рубля пройдет, и сейчас эту величину полностью переложат в цены, после чего ситуация также будет нормализовываться, и рост рынка продолжится». В то же время, уточняет господин Беспалов, насыщение бюджетного массового сегмента маловероятно в условиях импорта или старта проектов по локализации при текущем уровне курса рубля.

Ольга Никитина