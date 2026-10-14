Посольство РФ ответило Нидерландам на планы задерживать суда
Конвенция ООН по морскому праву не дает Нидерландам права задерживать иностранные суда и арестовывать их капитанов в исключительной экономической зоне страны по политическим мотивам. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Нидерландах.
«Исключительная экономическая зона не является частью государственной территории прибрежного государства. Конвенция четко определяет пределы его юрисдикции в данной акватории и не наделяет его правом задерживать иностранные суда или арестовывать их капитанов по политическим мотивам»,— подчеркнули в дипмиссии.
Кроме того, в посольстве назвали недопустимыми попытки использовать законодательство для расширения полномочий прибрежного государства за пределы международного права.
9 октября министр обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус сообщила об инициативе правительства ужесточить меры против судов в исключительной экономической зоне страны, если они якобы связаны с Россией. Такие суда предлагается обязать следовать на якорную стоянку для досмотра, а власти — наделить возможностью их последующего задержания и ареста капитана.