Посольство РФ ответило Нидерландам на планы задерживать суда

9 октября министр обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус сообщила об инициативе правительства ужесточить меры против судов в исключительной экономической зоне страны, если они якобы связаны с Россией. Такие суда предлагается обязать следовать на якорную стоянку для досмотра, а власти — наделить возможностью их последующего задержания и ареста капитана.