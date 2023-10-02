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Коммерсантъ FM
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Утильсбор не конвертируется в скидки

Его повышение увеличило лишь бюджет автокредитования

Повышение утильсбора, традиционно использовавшееся для финансирования господдержки спроса в транспортном машиностроении, почти не сказалось на бюджетных лимитах для автопрома на 2024 год. Ощутимый рост заложен только по льготному автокредитованию — более чем вдвое, до 12 млрд руб. Одновременно правительство хочет вернуться к жестким требованиям по уровню локализации машин, на которые можно получить кредит,— сейчас им соответствуют только продукция АвтоВАЗа и электромобили.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господдержка спроса на автомобили, специальную и сельхозтехнику в 2024 году останется на уровне 2023 года, за исключением льготного автокредитования. Так, согласно проекту бюджета, на субсидирование программ лизинга спецтехники и автомобилей заложено по 2 млрд руб. В бюджете на 2023 год это было 1,3 млрд и 2 млрд руб. соответственно (летом стало известно об увеличении финансирования автолизинга на 7,8 млрд руб.). Бюджет программы по газомоторной технике, который в последние годы составлял по 3,3 млрд руб., сократился до 2,95 млрд руб. в 2024 году.

Субсидирование покупок сельхозтехники по программе 1432 останется в пределах 2 млрд руб. До кризиса поддержка составляла по 15 млрд руб. ежегодно, а в 2022 году — 8 млрд руб. В «Росспецмаше» призывают вернуться к таким объемам: «Именно благодаря им в периоды низких цен на зерно удавалось сгладить негативный эффект от сокращения доходов аграриев». В результате сельхозпроизводители активно обновляли парк, говорят там, а производство отечественных сельхозмашин росло. Низкие цены на зерно и проблемы с доходностью у аграриев затормозили рынок сельхозтехники, который рос даже в пандемию. Кроме того, из-за ослабления рубля цены на технику, в том числе и локальную, растут (см. “Ъ” от 20 сентября).

В 2024 году бюджетные поступления от машиностроения и автопрома вырастут благодаря «значительному повышению» утильсбора в июле-августе — на 306,8 млрд руб., до почти 1 трлн руб. Традиционно, отмечали источники “Ъ”, индексация утильсбора создает дополнительные средства для поддержки машиностроения. Однако в 2024 году эффект заметен лишь в бюджете программы льготного автокредитования — на нее предусмотрено 12,3 млрд руб. против 5 млрд руб. в этом году. Это выше, чем в 2022 году (10,2 млрд руб.), и почти на уровне докризисного 2021 года, когда итоговый бюджет программы составлял около 13 млрд руб.

Помимо возвращения к докризисным объемам субсидий на автокредитование Минпромторг подготовил проект, возвращающий ряд требований к автомобилям, приобретаемым по этой программе. Так, вновь появляется требование к локализации автомобилей: предполагается, что нужно будет набрать 1,4 тыс. баллов локализации (к примеру, сварка и окраска дает 900 баллов) для машин с двигателем внутреннего сгорания. Под эти критерии попадают почти исключительно автомобили Lada — в случае моделей Granta и Niva локализация значительно выше, по Vesta заключение об уровне локализации пока так и не получено, но ожидается, что автомобиль должен попасть в программу. Haval Jolion, который теперь остался единственной локализованной иномаркой, набирает пока лишь 1,3 тыс. баллов. В Haval, впрочем, “Ъ” пояснили, что, по прогнозам компании, «с достижением нужного количества баллов проблем не будет».

На фоне ужесточения условий для ДВС предлагается, наоборот, повысить скидку на аванс по кредиту на электромобили — также до уровня, который действовал до 2023 года, или 925 тыс. руб. Сейчас максимальная скидка составляет 625 тыс. руб. В Минэкономики пояснили, что увеличение скидки нужно для создания устойчивого спроса: сейчас в бюджете на электромобили заложено более 0,5 млрд руб., поэтому государство сможет покрыть расходы по скидкам. Минпромторг пока предлагает ввести повышенную скидку с 1 октября без указания сроков ее завершения.

Рост господдержки спроса на машины с ДВС вызывает споры даже в правительстве: так, глава Минэкономики Максим Решетников 25 сентября отмечал дефицит предложения машин на рынке, говоря, что дополнительное стимулирование закупок приведет к росту цен и разогреву спроса, который «сейчас наши автопроизводители не в состоянии удовлетворить».

Автомобильный эксперт Владимир Беспалов считает, что разгонять спрос в нынешних условиях действительно не стоит, но с учетом удорожания автомобилей, в том числе из-за валютной составляющей, имеет смысл поддержка отдельных социальных категорий. В целом он согласен, что авторынок недостаточно сбалансирован по предложению, и это одна из причин высоких цен на автомобили.

Ольга Никитина

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