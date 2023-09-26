Песков: Abrams — серьезное оружие, но и они будут гореть

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что нет такого вооружения, которое могло бы изменить расстановку сил на поле боя на Украине. Он признал, что американские танки Abrams — серьезное оружие, но, по его словам, «и они будут гореть».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

Господин Песков во время пресс-колла заявил, что поставки оружия Киеву «никоим образом не могут повлиять на суть специальной военной операции, на ее исход». «Нет никакой панацеи и никакого одного вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя», убежден представитель Кремля.

Он сказал, что танки Abrams — «такое серьезное оружие». «Но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу. Ну будут и эти гореть»,— добавил пресс-секретарь.

Президент США Джо Байден еще в январе объявил об отправке Украине танков Abrams. В мае украинских военных начали обучать управлять ими, обучение продлилось до августа. Вчера, 25 сентября, Киев получил первую партию танков. По данным The Wall Street Journal, власти Украины признают, что Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер