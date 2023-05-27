В Германии начали обучать украинских военных управлению танками Abrams

Военные Украины приступили к обучению управлению американскими танками Abrams в Германии, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Пентагона. По его данным, обучение начала первая группа примерно из 400 украинских солдат.

В военном ведомстве уточнили, что вчера, 26 мая, порядка 200 военных (примерно один бронетанковый батальон) приступили к общевойсковому инструктажу на полигонах в Графенворе и Хоэнфельсе. Еще 200 солдат начали обучаться заправке танков и их обслуживанию.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Стоимость одного оценивается в $10 млн. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд говорила, что танки не успеют поставить к весне. В Пентагоне уточняли, что поставки могут занять более года. 15 мая танки доставили в Германию.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер