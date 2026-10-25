Белгород атаковали с воздуха
В результате налета беспилотников в Белгороде и области погибли четыре человека
Следственный комитет России возбудил дело о теракте по факту налета беспилотников на Белгород и область, совершенного в ночь на 25 октября. В результате атаки в регионе погибли 4 мирных жителя, еще 13 получили ранения, в том числе сотрудник скорой помощи. Повреждены 30 многоквартирных и 4 частных дома, административные здания, социальные и коммерческие объекты.
Предупреждения об угрозе атак в Белгороде начали поступать с вечера субботы, 24 октября. После полуночи оперштаб несколько раз призывал белгородцев не выходить на улицы, дома не приближаться к окнам или пройти в укрытие. В 1:24 власти сообщили о массированной атаке на город и предварительные данные о пострадавших. На места выехали экстренные службы.
Мэр Белгорода Валентин Демидов в своем Telegram-канале написал, что удар беспилотников ВСУ пришелся по жилым кварталам в центре. Судя по опубликованным им фотографиям, повреждения получили жилые комплексы бизнес-класса, находящиеся по соседству с административными зданиями. К 2:45 оперштаб сообщил об одном погибшем и десяти раненых. Оповещения об угрозе повторных ударов в Белгороде повторялись в воскресенье и после рассвета.
Утром в воскресенье губернатор Белгородской области Александр Шуваев уточнил число пострадавших, их было 14 — 8 человек находятся в стационарах, 6 будут лечиться амбулаторно.
Глава региона пообещал при необходимости направлять раненых в федеральные клиники. Позже стало известно, что один из госпитализированных умер.
К 13:00 25 октября власти сообщали о 2 погибших и 13 раненых. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших: «Вместе с вами скорбит весь регион».
Утром выяснилось, что при налете помимо жилых в Белгороде пострадали 3 административных здания, 8 коммерческих и 3 социальных объекта, а также 35 автомобилей. По сообщениям местных СМИ, повреждения получил ТРЦ, как минимум в воскресенье он работать не будет.
Белгородцам, квартиры и дома которых получили значительные разрушения, предложили переехать в пункты временного размещения. К 11:45 в городской администрации сообщили о 57 размещенных жителях.
«Главная наша задача — быстро закрыть тепловой контур по временной схеме»,— обозначил приоритет мэр. Сразу после рассвета сотрудники районных управ муниципалитета начали оценку повреждений, чтобы «внести их в первичные акты». Убирать битое стекло и упавшие фрагменты фасадов коммунальщикам помогали добровольцы.
По факту налета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ), заявив о целенаправленно нанесенных «массированных ударах по гражданским объектам и жилому фонду». Следователи и криминалисты фиксируют последствия ударов по гражданским объектам, устанавливают обстоятельства атаки, типы и модели использованных беспилотников.
По суточной сводке региональных властей, помимо облцентра атакам подверглись 16 округов.
В результате два человека погибли в области: в селе Замостье Грайворонского округа мужчина стал жертвой удара FPV-дрона, другой погиб ранним утром при атаке беспилотника на автомобиль в Вознесеновке Шебекинского округа. За сутки 19 человек получили ранения.
Всего средствами ПВО и другими подразделениями над регионом было сбито или подавлено около 200 беспилотников. Это вторая крупная атака ВСУ на Белгород в октябре. Предыдущая произошла вечером 3 октября. Смертельное ранение получила женщина, сообщалось о повреждении 135 квартир в 7 многоэтажках, 30 частных домов и 47 автомобилей.