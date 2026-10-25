Белгород атаковали с воздуха

Предупреждения об угрозе атак в Белгороде начали поступать с вечера субботы, 24 октября. После полуночи оперштаб несколько раз призывал белгородцев не выходить на улицы, дома не приближаться к окнам или пройти в укрытие. В 1:24 власти сообщили о массированной атаке на город и предварительные данные о пострадавших. На места выехали экстренные службы.