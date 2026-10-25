Танец 110 роботов в Китае попал в Книгу рекордов Гиннесса
110 роботов-гуманоидов Expedition A3 китайской компании AgiBot исполнили танец в городе Цзинань в провинции Шаньдун. Тем самым был поставлен рекорд для Книги рекордов Гиннесса по числу одновременно танцующих роботов, сообщает Global Times
Компания таким образом хотела испытать возможности собственной системы координации действий роботов LinkBots, пишет Global Times. Эта система предназначена для одновременного управления десятками роботов, чтобы при этом сохранялась точность действий каждого из них до сантиметров. На демонстрации роботы выполняли синхронные движения — перемещались, прыгали, переворачивались, перестраивались.