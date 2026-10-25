Танец 110 роботов в Китае попал в Книгу рекордов Гиннесса

Компания таким образом хотела испытать возможности собственной системы координации действий роботов LinkBots, пишет Global Times. Эта система предназначена для одновременного управления десятками роботов, чтобы при этом сохранялась точность действий каждого из них до сантиметров. На демонстрации роботы выполняли синхронные движения — перемещались, прыгали, переворачивались, перестраивались.