Депутат «Единой России» Глухенко погиб в Херсонской области при подрыве на мине
Депутат Каланчакского муниципального совета Херсонской области Сергей Глухенко погиб 25 октября в результате подрыва на противопехотной мине в районе села Хорлы. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По предварительным данным, 56-летний парламентарий подорвался на мине типа ПФМ-1, известной как «Лепесток», которую, по данным властей, использовали ВСУ. Мина обладает нажимным механизмом действия, а из-за малого размера и формы ее трудно заметить.
Сергей Глухенко был уроженцем поселка Каланчак, много лет возглавлял метеостанцию в Хорлах и пользовался уважением среди земляков. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что депутат активно участвовал в жизни родного края и помогал людям. Губернатор выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного и пообещал оказать необходимую поддержку матери погибшего.
Ранее власти Энергодара предупреждали о минировании трассы противопехотными минами «Лепесток» и советовали воздержаться от поездок по этому участку до окончания разминирования.