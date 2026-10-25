Депутат «Единой России» Глухенко погиб в Херсонской области при подрыве на мине

Сергей Глухенко был уроженцем поселка Каланчак, много лет возглавлял метеостанцию в Хорлах и пользовался уважением среди земляков. Губернатор Владимир Сальдо отметил, что депутат активно участвовал в жизни родного края и помогал людям. Губернатор выразил соболезнования родным, близким и коллегам покойного и пообещал оказать необходимую поддержку матери погибшего.