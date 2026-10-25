Туда и среда

В этом непринужденном уклонении от серьезности задания и кроется обаяние спектакля, избегающего пафоса и балансирующего между лирикой и гротеском. Артисты, одетые художницей Еленой Зверевой в спортивную униформу (синие трусы-«боксеры» с лампасами, трикотажные шапочки и белые майки-«алкоголички»), в своих маневрах сохраняют на лицах комичное выражение вдумчивой напряженности. Главный любовный дуэт замешен на телесном юморе: мужчина и женщина маневрируют в партере, как бы «не замечая» друг друга, пока не оказываются в объятиях столь тесных, что и не расплестись. Одна из показательных сценок — коллективная ходьба по сцене на полусогнутых, со сбоящим приставным шажком и по-кенгуриному согнутыми ручками; юмор тут кроется в контрасте между целеустремленностью движений и телесной расслабленностью. Целый эпизод, выстроенный на одном движении, напоминает о приемах Шарон Эяль, однако результат противоположный: вместо усиления саспенса Чен Агрон разряжает ситуацию иронией — под конец ее сплоченный коллектив разом натягивает на лица широкую улыбку.