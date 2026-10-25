В Белграде напали на мать Вучича
Группа молодых людей напала на мать бывшего президента Сербии Александра Вучича Ангелину. Нападение произошло, когда женщина шла с рынка в Белграде. Об этом сообщила Сербская прогрессивная партия, передает NIN.
По данным партии, молодые люди кричали на Ангелину Вучич, оскорбляли и толкали ее. Они также разорвали пакет с продуктами, которые женщина купила на рынке. «Ни одна мать, ни одна бабушка, ни одна женщина не должны становиться жертвой насилия из-за политических разногласий. Нет никакого оправдания агрессии против женщины»,— отмечается в заявлении партии.
Ангелина Вучич подала заявление в полицию. Сербская прогрессивная партия потребовала от властей срочной и решительной реакции на инцидент.
В начале сентября господин Вучич распустил парламент для проведения досрочных выборов. 27 сентября он объявил об отставке с поста президента Сербии. Теперь он планирует баллотироваться на пост премьер-министра от правящей Сербской прогрессивной партии.
Проведения досрочных выборов потребовали митингующие студенты еще в мае 2025 года. В том году по стране прошли протесты, которые начинались как акции после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда из-за обрушения бетонного навеса на вокзале погибли 16 человек. Постепенно протесты переросли в более широкое движение, критикующее власть. Кроме того, митингующие сформировали «Студенческий список», который стал главным оппонентом Сербской прогрессивной партии на выборах.