В Белграде напали на мать Вучича

Проведения досрочных выборов потребовали митингующие студенты еще в мае 2025 года. В том году по стране прошли протесты, которые начинались как акции после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда из-за обрушения бетонного навеса на вокзале погибли 16 человек. Постепенно протесты переросли в более широкое движение, критикующее власть. Кроме того, митингующие сформировали «Студенческий список», который стал главным оппонентом Сербской прогрессивной партии на выборах.