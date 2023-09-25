Зеленский подтвердил получение первых танков Abrams Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые танки американской модели Abrams были доставлены в страну. Количество доставленных танков он не назвал. Газета The New York Times отмечала, что танки прибыли на несколько месяцев раньше запланированного и будут использованы в ходе наступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Хорошие новости от министра Умерова (глава Минобороны Украины Рустем Умеров.— "Ъ"). Abrams уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей!» — написал Владимир Зеленский в Telegram.

Президент США Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams в январе. В августе украинские военные закончили обучение по управлению этой техникой. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил, что танки Abrams будут использовать «очень специально, для конкретных, хорошо продуманных операций». Иначе, по его словам, эти танки рискуют быть уничтоженными.

Подробнее о поддержке Украины — в материале «Ъ» «Танк тому и быть».

Милена Костерева