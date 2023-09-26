WSJ: власти Украины признают, что Abrams вряд ли изменят ситуацию на поле боя

Украинские официальные лица признают, что поставки американских танков Abrams вряд ли «существенно изменят» ситуацию на поле боя, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Как пояснило издание, приближающиеся осенние дожди «значительно затруднят маневрирование бронетехники по полям».

Кроме того, первые месяцы контрнаступления, когда Украина использовала немецкие танки Leopard II и американские БТР, показали, что «западная бронетехника является главной мишенью» для российских военных, отмечает WSJ. Уточняется, что дроны зачастую быстро обнаруживают бронетехнику, сообщая о ее позиции артиллерийским подразделениям и вертолетам.

Тем не менее танки Abrams, которые WSJ называет одними из самых совершенных в мире, обладают рядом технических преимуществ, которые «могут сделать их более полезными для Украины, чем другие западные танки», пишет издание. Подчеркивается, что прибытие танков также «поднимет моральный дух украинских сил».

Президент США Джо Байден в январе объявил об отправке Украине танков Abrams. В мае их доставили в Германию. В том же месяце украинских военных начали обучать управлять ими, а в августе обучение закончили. Вчера, 25 сентября, Киев получил первую партию танков Abrams.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер