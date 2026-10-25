Мигрантов по весне считают
Старт оргнабора иностранных работников сдвигается на 1 марта 2027 года
Сроки запуска эксперимента МВД по целевому набору работодателями иностранной рабочей силы могут быть сдвинуты с 1 января на 1 марта 2027 года, узнал “Ъ”. Причины: затянувшиеся сроки подготовки соответствующего законопроекта и нерешенность вопросов с запуском необходимой ИТ-инфраструктуры. Готовящиеся изменения затронут всех вновь въезжающих в РФ мигрантов, а уже находящиеся в стране работники во избежание депортации должны будут в течение полугода встать на учет в соответствующий реестр.
Запуск механизма организованного набора иностранной рабочей силы будет перенесен с 1 января на 1 марта 2027 года, сообщили “Ъ” два источника в одном из федеральных ведомств. Причины: неготовность соответствующего проекта федерального закона и сложности с запуском необходимой для старта механизма ИТ-инфраструктуры.
Система организованного набора иностранной рабочей силы предполагает, что работники будут приезжать в РФ к конкретным работодателям. Взамен выдачи разрешительных документов на работу (как сейчас) будет действовать реестровая система (запись в реестре вместо бумажного документа). Соответствующий законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о проведении эксперимента по апробации правил и условий осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности в РФ в порядке организованного набора» МВД представило весной этого года (см. “Ъ” от 6 мая).
По словам источников “Ъ”, новая, доработанная версия проекта предполагает, что первый этап эксперимента стартует после 1 марта 2027 года (вместо 1 января), второй — после 1 января 2029 года.
Согласно проекту, механизм оргнабора начнет действовать на всей территории РФ, за исключением Москвы и Московской области. Под его действие попадут все вновь въезжающие трудовые мигранты, вне зависимости от статуса (сейчас часть из них приезжает в РФ из безвизовых стран и оплачивает дающий право на работу патент, часть — по визе в рамках устанавливаемых правительством квот). Исключение предусмотрено для граждан Белоруссии, для высококвалифицированных специалистов, а также для приезжающих на работу на особые территории — такие, например, как «Свободный порт Владивосток».
Все работодатели, желающие взять на работу иностранцев, должны попасть в соответствующий реестр МВД и подать через ФГУП «Паспортно-визовый сервис» этого ведомства (он же и будет заниматься подбором) заявку на конкретное число работников с указанием, где, как и на каких условиях они будут работать.
«Срочный трудовой договор на год, который компании будут заключать с иностранным работником, должен полностью дублировать информацию из заявки вплоть до рабочего графика — возможность изменений предусмотрена только в отношении социальных гарантий и размера зарплаты»,— поясняет источник “Ъ”.
Согласно проекту, работодатели будут обязаны оплатить геномную регистрацию трудового мигранта и возместить государству расходы в случае его депортации. Если работодатель захочет привлечь более 15 иностранных работников, он должен будет обеспечить их жильем на время действия трудового договора. Для физлиц предусмотрен лимит на наем трудовых мигрантов — не более пяти человек.
Работники, в свою очередь, должны будут встать на учет и получить идентификационную карту на трехлетний срок. Также им будет нужно пройти медицинские освидетельствования. В период регистрационных процедур им предстоит проживать в неких «миграционных отелях» (в отличие от более ранней идеи МВД о «миграционных хабах», это не предполагает строительства новой жилой инфраструктуры).
Размер базового фиксированного авансового платежа по НДФЛ, который мигранты будут платить в бюджет, не изменится по сравнению с первой версией (1,2 тыс. руб. в месяц), но при этом для них вводится еще ряд платежей: например, внесение в реестр будет стоить 3 тыс. руб. для безвизовых и 8 тыс. руб. для визовых мигрантов, смена цели визита — 30 тыс. руб., смена региона работы — 10 тыс. руб.
Иностранным работникам, которые на момент запуска эксперимента уже будут находиться на территории РФ, также предстоит пройти регистрацию и внести сведения о себе в соответствующий реестр в течение полугода, иначе их ждет депортация (по разным оценкам, сейчас в РФ находится свыше 3 млн трудовых мигрантов). Источник “Ъ” отмечает, что пока МВД так и не представило прототип информационной системы, в которую будут загружать эти данные.
Независимый эксперт в сфере трудовой миграции Вадим Коженов полагает, что ожидаемый перенос старта механизма оргнабора может оказаться не последним. «Невозможно себе представить, например, что за полгода удастся внести в реестр всех уже находящихся на территории РФ работников и что он не будет при этом сбоить»,— говорит эксперт.
Глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что бизнес выступает за более регулируемый приток рабочей силы в РФ. «Мы видим, что патентная система не позволяет государству контролировать поток приезжающих работать. Но насколько эффективно эту задачу решит механизм оргнабора, будет понятно только после его запуска»,— сказал “Ъ” Александр Калинин.
В пресс-службе Газпромбанка, который, как предполагалось, станет платежным оператором проекта оргнабора и возьмет на себя создание необходимой цифровой инфраструктуры (подробнее см. “Ъ” от 10 июня), переадресовали запрос “Ъ” в МВД. В МВД от комментариев также воздержались.