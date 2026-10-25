Мигрантов по весне считают

Согласно проекту, механизм оргнабора начнет действовать на всей территории РФ, за исключением Москвы и Московской области. Под его действие попадут все вновь въезжающие трудовые мигранты, вне зависимости от статуса (сейчас часть из них приезжает в РФ из безвизовых стран и оплачивает дающий право на работу патент, часть — по визе в рамках устанавливаемых правительством квот). Исключение предусмотрено для граждан Белоруссии, для высококвалифицированных специалистов, а также для приезжающих на работу на особые территории — такие, например, как «Свободный порт Владивосток».