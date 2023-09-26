Что происходит после ввода войск России на Украину. День 580-й

В Курской области обесточено семь населенных пунктов из-за атаки БПЛА. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что средств для военных поставок Украине хватит еще на несколько недель. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть вооружения, передаваемая Германией Украине, устарела или не работала на момент поставок. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:57. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину и газоизмерительную станцию «Суджа» 26 сентября составляет 42,4 млн куб. м в сутки при нулевом объеме через ГИС «Сохрановка», сообщил Газпром.

9:49. Спикер палаты общин Канады должен уйти в отставку после скандала с чествованием украинца, воевавшего в составе дивизии СС, считает замглавы МИД Польши Мулярчик.

9:23. Украинские чиновники считают, что поставка американских танков Abrams не сможет изменить ситуацию на фронте, сообщает газета Wall Street Journal.

9:07. США продолжат предоставлять Украине пакеты военной помощи, исходя из конкретных нужд Киева, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

9:04. После стремительного присоединения Финляндии к НАТО страна осознала, что процесс полноценной интеграции потребует значительных усилий, пишет The New York Times. Тем не менее финские чиновники и аналитики заявляют, что Финляндия не откажется от этого решения, в том числе потому, что страна соседствует с Россией.

8:56. ВСУ не будут применять тактические ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью испанской газете ABC.

8:54. KFC пришлось отложить свой уход из России на несколько месяцев из-за требования Москвы заплатить взнос в федеральный бюджет, сообщает Reuters.

8:50. Венгрия не отвечает «яволь» («так точно») на все требования Евросоюза, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает Telex.

8:26. США и их союзники по НАТО втрое нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма — с 7 до 21 в неделю. Это следует из данных Flightradar24, проанализированных «РИА Новости».

8:26. Власти США по двусторонним каналам сообщили России, что не планируют приглашать президента Владимира Путина на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.

8:26. Село Снагость Кореневского района атаковал украинский беспилотник, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, БПЛА сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию. В результате обесточено семь населенных пунктов.

8:25. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что средств для военных поставок Украине хватит еще на несколько недель. По его словам, Конгрессу необходимо ускорить процедуру выделения $24 млн на военную помощь.

8:25. Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Майк Пайл отправил Межведомственной координационной платформе доноров и украинским властям письмо с перечнем реформ, необходимых Украине для предоставления ей военной помощи.

8:25. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть вооружения, передаваемая Германией Украине, устарела или не работала на момент поставок.