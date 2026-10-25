IKEA продлила действие товарного знака в России до 2036 года
Компания IKEA продлила в России действие товарного знака IKEA Family до 2036 года. Это следует из данных Роспатента.
В документе указано, что действие исключительного права на товарный знак IKEA Family закончилось в сентябре этого года. «Интер Икеа Системс Б.В.» подала заявление, с просьбой продлить срок владения этим знаком. Роспатент продлил его до сентября 2036 года. Под товарным знаком в России может продаваться мебель, зеркала, посуда, игрушки, ковры, кухонная утварь, ткани, одежда, обувь и парфюмерия.
IKEA объявила о закрытии магазинов в России в марте 2022 года после начала боевых действий на Украине. В августе того же года IKEA провела онлайн-распродажу товаров и окончательно закрылась в стране.