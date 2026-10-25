Миллениалы диктуют моду

«Я и сам, можно сказать, из девяностых, поэтому все помню, и мне самому это не чуждо (донашивал за старшими братьями эти костюмы). Мы заметили тенденцию, что люди очень тепло отзываются о моделях прошлых лет. Кто-то ходил сам в этом костюме, кто-то мечтал всегда его купить, но не имел возможности. И вот сейчас они могут осуществить свою давнюю мечту. Просто видно, что ностальгия согревает людей: можно походить, пощеголять, так сказать, перед своими друзьями, вспомнить молодость. Несколько раз у нас было так, что покупатель делился тем, что такой же был костюм у отца».