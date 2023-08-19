Военные Украины завершили обучение на танках Abrams в Германии

Около 200 украинских военных закончили обучение управлению американскими танками Abrams в ФРГ, сообщил представитель армии США в Европе и Африке Мартин О`Доннелл. По его словам, военные не вернутся на Украину, пока обещанные Киеву танки не будут готовы к отправке.

Обучение длилось 12 недель и проходило в Хоэнфельсе, теперь солдаты вернутся в Графенвёр. «Там по просьбе Украины солдаты будут поддерживать свои навыки управления и технического обслуживания до тех пор, пока не будет готов 31 танк (к отправке.— "Ъ")»,— заявил Business Insider господин О`Доннелл. Ожидается, что дополнительная подготовка военных продлится до осени.

В январе президент США Джо Байден объявил об отправке Украине танков Abrams. Стоимость одного оценивали в $10 млн. Пентагон говорил, что поставки могут занять более года. 15 мая танки доставили в Германию, в том же месяце украинских военных начали обучать управлять ими. По данным Politico, США намерены отправить танки на Украину в сентябре.

Лаура Кеффер