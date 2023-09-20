Главные новости за 20 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В Адлерском районе Сочи загорелся один из резервуаров с дизельным топливом, расположенных в районе аэропорта. По данным Telegram-каналов, причиной пожара мог стать беспилотник.

Источники «Ъ» оценили в 3,2 трлн руб. стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер».

Компании из Китая обсуждают с «Автодором» возможность участия в реализации проекта строительства трассы Джубга — Сочи в качестве концессионера.

Активисты Новороссийска возмутились строительством контейнерной площадки вблизи памятника «Непокоренным». По их мнению, размещать такие объекты в зоне охраны памятника недопустимо.

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой выставят на торги.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что на поле стадиона «Фишт» запущен процесс восстановления. Ранее качество покрытия на арене неоднократно критиковали.

Направлявшееся в Краснодарский край судно с зерном столкнулось на реке Дон с теплоходом. Оба судна получили механические повреждения.

Дебиторскую задолженность ООО «Охотская строительная компания», которая была исполнителем по контрактам в олимпийском Сочи, выставили на торги за 2,1 млрд руб.

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