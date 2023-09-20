«Дебиторку» застройщика олимпийского Сочи выставили на торги за 2 млрд рублей

Дебиторскую задолженность ООО «Охотская строительная компания» выставили на торги за 2,1 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Лот составляет субсидиарная ответственность к контролирующим должника Талгату Купееву, Сергею Белову, Игорю Безвершенко (Лесняку) и Юрию Жупанскому. Срок окончания подачи заявок назначен на 27 октября текущего года.

В 2013 году компания выступала в качестве исполнителя контрактов по благоустройству Имеретинской набережной за 952 млн руб. и строительству жилой недвижимости в Олимпийской деревне.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Охотская строительная компания» зарегистрировано в 2000 году в Сочи. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества является основным видом деятельности ОСК. Организация принадлежит Сергею Белову и Антону Мальцеву в равных долях. В 2016 году предприятие было признано банкротом. Сумма солидарного взыскания в конкурсную массу составила 2,09 млрд руб.

Анастасия Донскова

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