Гендиректор ФК «Сочи» рассказал о восстановлении поля на стадионе «Фишт»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что на поле стадиона «Фишт» запущен процесс восстановления. Он отметил, что днем на нем играли футболисты, сообщает «Чемпионат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт стадиона Фото: сайт стадиона

«Прекрасное поле! Сейчас играли здесь, хорошее поле. На ''Фиште'' восстанавливают поле, растет трава зеленая»,— отметил Дмитрий Рубашко.

В августе в Сочи отмечались аномально высокие температуры. Из-за этого качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились, испортилось покрытие. В итоге бюро исполкома РФС решило перенести игру восьмого тура РПЛ из Сочи в Москву. Ведомство утвердило обмен турами между футбольными командами «Сочи» и «Спартак».

Татьяна Ручкина

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