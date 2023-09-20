Гендиректор ФК «Сочи» рассказал о восстановлении поля на стадионе «Фишт»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что на поле стадиона «Фишт» запущен процесс восстановления. Он отметил, что днем на нем играли футболисты, сообщает «Чемпионат».
Фото: сайт стадиона
«Прекрасное поле! Сейчас играли здесь, хорошее поле. На ''Фиште'' восстанавливают поле, растет трава зеленая»,— отметил Дмитрий Рубашко.
В августе в Сочи отмечались аномально высокие температуры. Из-за этого качественные характеристики поля стадиона «Фишт» ухудшились, испортилось покрытие. В итоге бюро исполкома РФС решило перенести игру восьмого тура РПЛ из Сочи в Москву. Ведомство утвердило обмен турами между футбольными командами «Сочи» и «Спартак».
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