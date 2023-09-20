Компании Китая заинтересовались проектом трассы Джубга — Сочи

Компании КНР обсуждают с «Автодором» возможность участия в реализации проекта строительства трассы Джубга — Сочи в качестве концессионера. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого замглавы госкомпании Игоря Коваль.

Он рассказал, что китайские компании зарегистрированы в РФ в качестве юрлиц. Они подконтрольны крупному китайскому холдингу. Игорь Коваль подчеркнул, что речь идет не о межправительственном кредите, а об инвестициях в проект.

Совет директоров ГК «Автодор» предварительно одобрил сделку по подготовке документации и строительству платного обхода Адлера. Работы должны выполнить до 30 декабря 2026 года.

Татьяна Ручкина

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