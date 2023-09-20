Стоимость скоростной железной дороги из Москвы в Адлер оценили в 3 трлн рублей

Стоимость строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер», по предварительным оценкам, достигает 3,2 трлн руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Строительство ВСМ между Москвой и Сочи позволит в три раза быстрее курсировать между пунктами назначения. Годовой пассажиропоток на высокоскоростной железной дороге из столицы в Адлер по прогнозам будет достигать 17,2 млн человек.

Однако эксперты полагают, что ВСМ не сможет конкурировать с авиасообщением.

«ВСМ конкурентоспособны относительно авиации на интервалах до 5–5,5 часа. Таким образом, трассы на Адлер и Екатеринбург уже не подпадают под эти условия»,— сообщает издание.

В общей сложности в рамках стратегии развития транспортной инфраструктуры до 2030 года планируется создать четыре высокоскоростные магистрали: «Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Адлер», «Москва — Санкт-Петербург», «Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург» и «Москва — Смоленск — Минск». Предварительная стоимость реализации проектов достигает 10,8 трлн руб.

Анастасия Донскова

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