Новороссийцы выступают против стоянки грузовиков у памятника «Непокоренным»

Активисты Новороссийска возмутились строительством контейнерной площадки вблизи памятника «Непокоренным». Они сообщили «Ъ-Кубань», что размещать такие объекты в зоне охраны памятника недопустимо.

По законодательству зона охраны памятника составляет 60 м. Вплотную к ней строят площадку под отстойник для фур. По словам активистов, участок с щебенкой попал в зону охраны.

Памятник «Непокоренным» расположен под селом Владимировка у подножья восьмигранного обелиска, на месте массового расстрела жителей города летом 1943 года. Там похоронено более 30 тысяч людей. Памятник был открыт 22 сентября 1963 года.

Татьяна Ручкина

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