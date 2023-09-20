Следовавшее на Кубань судно с зерном столкнулось с теплоходом на реке Дон

Направлявшееся в Краснодарский край судно с зерном столкнулось на реке Дон с теплоходом. Как сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Столкновение теплоходов произошло рано утром 19 сентября на 2998-м км Сухо-Донецкого переката реки Дон. Отмечается, что левый борт теплохода «Волго-Дон 225» навалился на ту же сторону теплохода «Астрол-5». Оба судна получили механические повреждения.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавших в результате столкновения нет. Разлива нефтепродуктов не произошло. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Don Mash, судно «Волго-Дон-225» везло зерно из Ульяновской области в Краснодарский край, а теплоход «Астрол-6» шел с оборудованием в Казахстан.

Татьяна Ручкина

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