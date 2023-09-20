Квартиру семьи Зеленских в Крыму выставят на торги

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой выставят на торги. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

«Квартира четы Зеленских заявлена на приватизацию. После ее продажи будем обсуждать с новым собственником вопрос создания в ней музея по истории нацизма»,— отметил Владимир Константинов.

Он сообщил, что Госсовет Крыма также согласовал отчуждение нескольких объектов, включая жилые помещения. Среди них — квартира Елены Зеленской, рыночная стоимость которой составляет около 23,9 млн руб. Также будут отчуждены объекты санаторно-курортной отрасли, торговые и коммерческие помещения.

На торги планируется в ближайшее время выставить недвижимое имущество, относившееся к крупным предприятиям, в том числе «Новацентра», ранее принадлежавшего депутату Верховной рады Александру Гереге. Сейчас его стоимость оценивается в 350,6 млн руб.

Татьяна Ручкина

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