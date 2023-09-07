Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину 7 сентября

10:02. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону за прошедшие сутки. По его данным, было использовано 94 различных боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет.

09:05. Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших среди гражданского населения нет.

08:10. МЧС сообщает об обстреле села Дроновка Грайворонского горокруга Белгородской области.

07:52. ВСУ обстреливают село Илек-Пеньковка Краснояружского района Белгородской области.

07:42. РСЧС: ведется обстрел села Сподарюшина Грайворонского горокруга Белгородской области.