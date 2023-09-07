ВСУ обстреляли белгородское село, пострадавших нет

В результате обстрела ВСУ в селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области загорелась сухая трава на площади 100 кв. м. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По информации главы региона, возгорание было ликвидировано силами добровольной пожарной дружины.

Также были выбиты окна в двух домовладениях. Пострадавших нет.

Всего противник выпустил по селу четыре снаряда ствольной артиллерии.

За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 94 снарядами.

Алина Морозова

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