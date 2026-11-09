Севастополь получает половину от необходимого объема электроэнергии
Ситуация с энергоснабжением в Севастополе остается тяжелой, подача света гражданам - неравномерной, потому что город-герой получает около половины необходимого объема электроэнергии. Об этом по итогам аппаратного совещания сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ситуация остается тяжелой: город получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Работаем над стабилизацией вместе с федеральными компаниями, специалисты работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу энергии. В первую очередь обеспечиваем электричеством критическую инфраструктуру. Скоро в город поступит оборудование, с помощью которого мы сможем завершить резервирование котельных. Объекты образования планируем полностью зарезервировать в течение двух недель», — уточнил господин Развожаев.
Он отметил, что по этим же причинам в городе-герое невозможно ввести графики отключений — мощность перебрасывается оперативно, в зависимости от того, какой объем энергии есть. Поэтому и подача света гражданам пока неравномерная.
Губернатор добавил, что ему поступает много жалоб от жителей многоквартирных домов, в которые свет подается, но люди его не получают или получают на короткое время. По его словам, так происходит из-за поломок домового оборудования и не всегда оперативной реакции управляющих компаний.
На Крымском полуострове продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после серии аварий, произошедших, по словам местных властей, за пределами региона. Отключения затронули Севастополь, Симферополь и другие города Крыма.