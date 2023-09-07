В курском селе в результате обстрела ВСУ повреждено электроснабжение

В Кореневском районе Курской области обстреляны со стороны Украины деревня Успеновка и село Гордеевка, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. В Успеновке насчитали десять прилетов, в Гордеевке — два. По информации главы региона, пострадавших и разрушений не зафиксировано, однако в Гордеевке оказалась повреждена линия электроснабжения.

«Аварийные бригады приступят к ее восстановлению, когда появится возможность»,— написал Роман Старовойт.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова