Крым принял более 10 тыс. детей из новых регионов и Белгородской области

В Крыму за лето отдохнули более 10 тыс. детей из присоединенных регионов РФ и Белгородской области, сообщили «Ъ» в Совмине РК.

По данным чиновников, всего в 30 загородных лагерях Крыма за время летних каникул по льготным путевкам отдохнули 55,4 тыс. детей. В частности, из Запорожской области на отдых направили 4 358 детей, из Херсонской — 727, из Донецкой и Луганской народных республик — более 4 тыс. детей. Также там приняли почти 1,5 тыс. детей из Белгородской области.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на отдых и оздоровление в Крым приедут до 1 тыс. детей из Белгородской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь