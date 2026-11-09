Отгул получил прописку в Вайс-Сити
Действительно ли релиз GTA 6 стал поводом для массовых пропусков работы
Фанаты Grand Theft Auto VI готовы пожертвовать рабочим днем ради новой игры. Некоторые уже взяли отпуск на дату релиза — 19 ноября. Другие собираются притвориться больными, чтобы провести за приставкой как можно больше времени.
Речь не идет об отдельных энтузиастах. По данным американской компании BambooHR, почти каждый пятый работающий американец планирует взять выходной в день выхода игры. Среди зумеров таких и вовсе около трети. В России тренд тоже заметен. В социальных сетях расходятся сообщения о том, что сотрудники массово берут отгулы на вторую половину ноября. Житель Москвы Артем рассказал “Ъ FM”, что планирует провести неделю в Вайс-Сити (так называется город, где разворачивается действие игры):
«Я ждал релиза GTA 6 целых 13 лет.
За это время успел перепройти несколько раз пятую часть, выполнил все задания в онлайне, и этой осенью еще взял перепройти San Andreas, Vice City (популярная глобальная модификация). Я сейчас особо в видеоигры не играю, мне кажется, индустрия загибается, но GTA 6 — это единственный интересный проект среди всего шлака, который выходит. У меня уже оформлен предзаказ на PlayStation 5.
Проблема в том, что коллеги тоже знают про выход GTA 6 и ждут его, поэтому они еще летом согласовали отпуск. А я свой, наверное, уже упустил. Но я видел, что в теории можно взять неоплачиваемый отпуск или несколько дней отдыха из-за переработок. В общем, будем что-нибудь придумывать. Начальник у меня в целом понимающий, и я думаю, мы с ним можем договориться поработать несколько дней дистанционно».
Ажиотаж дошел даже до американской армии. В обмен на продление контракта военнослужащим одного из подразделений предложили четыре дополнительных выходных. Их специально приурочили к выходу GTA 6. Некоторые американские компании и вовсе решили приостановить работу на день релиза. Руководство опасается, что слишком много сотрудников уйдут в отпуск. Похожее решение принял и глава завода топливного оборудования группы компаний Benza Михаил Колесников. Он объявил, что готов дать фанатам серии отгулы на дату релиза:
«Я слышал, что люди хотят отгул 19 ноября. У нас в компании есть любители и ценители игры, и нам показалось интересной идеей всем, кто играет и у кого есть приставки, дать такую возможность. Мы не знаем, сколько человек в компании будут заинтересованы, но думаю, найдется порядка 10-15 любителей, с учетом того, что у нас работает около 300 сотрудников. Конечно, ущерба компании это не нанесет.
Нам показалось, что это интересно и, в общем-то, в какой-то степени даже забавно поддержать такой флешмоб».
Похожая ситуация складывается и в Великобритании. По данным компании BrightHR, всего на ноябрь и декабрь 2026-го британцы запланировали около 83 тыс. выходных ради игры. По оценке компании, это обойдется работодателям примерно в 12 млн фунтов (1,3 млрд руб.). Руководителям следует заранее узнать у своего штата, не собирается ли кто-то в незапланированный отпуск, говорит управляющий партнер HR-агентства A2 Алексей Чихачев:
«Мы не удивились тому, что игра выходит 19 ноября. Это четверг, а за ним идут — пятница и выходные. То есть это идеальные четыре дня, когда можно пройти всю игру. В октябре один из сотрудников прямо сказал: “20 ноября меня не будет, я этот день ждал кучу лет”. И это, кстати, один из самых хороших сценариев: гораздо хуже, если работник утром 19 ноября внезапно заболеет.
Как у руководителя моя реакция на подобные интересы — негативная. Мы все-таки работаем в консалтинге. Если человек вместо саморазвития, карьерного роста, дополнительных задач тратит время на подобного рода эфемерные вещи, то, конечно, никакого поощрения это не вызывает. Но само собой, мы решили не делать вид, что ничего не происходит. Запрещать бессмысленно: запретите отпуск — получите больничный.
Поэтому просто предложили взять отгул на 19 или 20 ноября, оформить его заранее и договориться с остальными коллегами. Клиентам мы то же самое порекомендовали: “Соберите заявки заранее, посмотрите, не уходит ли на эти два дня пол-отдела”.
Один день отсутствия точно ничего не обрушит: бизнес переживает и майские, и новогодние праздники. Но пугает массовость явления».
Масштаб ажиотажа объясняется не только популярностью серии, но и тем, сколько денег стоит за новой игрой. По оценкам Financial Times, ее разработка и продвижение могли обойтись создателям в $1,5 млрд. Аналитики рассчитывают, что уже за первую неделю после релиза GTA 6 может принести больше $5 млрд. Для сравнения: предыдущая часть за 13 лет заработала свыше 10 млрд.