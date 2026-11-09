Отгул получил прописку в Вайс-Сити

«Я слышал, что люди хотят отгул 19 ноября. У нас в компании есть любители и ценители игры, и нам показалось интересной идеей всем, кто играет и у кого есть приставки, дать такую возможность. Мы не знаем, сколько человек в компании будут заинтересованы, но думаю, найдется порядка 10-15 любителей, с учетом того, что у нас работает около 300 сотрудников. Конечно, ущерба компании это не нанесет.