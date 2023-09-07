Жителя Татарстана задержали под Белгородом за попытку вступить в ВСУ

Сотрудники УФСБ по Белгородской области вместе с полицией задержали жителя Республики Татарстан, который намеревался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Легион "Свобода России"». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Белгородской области. Речь идет о жителе Альметьевска 1994 года рождения, его имя не раскрывается.

По данному факту возбуждены уголовные дела о приготовлению к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ) и о приготовлении к участию в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

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