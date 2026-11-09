США встретятся с представителями НАТО, ЕС и Украины до переговоров с Россией
Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф встретятся с представителями Евросоюза, НАТО и Украины перед трехсторонними переговорами с участием России в Абу-Даби. Об этом написал господин Кушнер в соцсети X.
По словам господина Кушнера, стороны обсудят вопросы европейской безопасности и будущего Украины. Спецпосланник президента США выразил надежду, что на трехсторонних встречах России, Украины и США участники создадут условия для контактов российской стороны и европейских стран.
«В конечном итоге достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким договоренностям о безопасности, которые их затрагивают»,— написал господин Кушнер.
Американские переговорщики будут работать по четырем приоритетным вопросам: прекращение боевых действий, разработка гарантий безопасности, снижение риска возобновления конфликта, подготовка плана по процветанию Украины. Кроме того, на переговорах обсудят гуманитарные вопросы, в том числе возвращение военнопленных и гражданских лиц, добавил господин Кушнер.
Трехсторонние переговоры России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября. В Кремле заявляли, что европейские страны в контактах участвовать не будут. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что к переговорам присоединится европейская делегация. Ее возглавят руководитель аппарата Урсулы фон дер Ляйен Бьерн Зайберт и главный внешнеполитический советник президента Европейского совета Анна-Мария Бура.