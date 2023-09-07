За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 94 боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале информацию об ударах, нанесенных ВСУ по региону за прошедшие сутки. По его данным, было использовано 94 различных боеприпаса. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе по селу Красный Хутор ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник.

В Валуйском горокруге под артобстрел попало село Соболевка, было установлено два прилета. В результате загорелась сухая трава на площади 100 кв. м, возгорание было ликвидировано. По поселку Уразово выпущен один артиллерийский снаряд. В одном частном домк повреждены фасад, окна и крыша.

В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянка с беспилотника было сброшено одно взрывное устройство. По окраине хутора Старый выпущено семь минометных снарядов.

В Грайворонском горокруге на окраине села Дроновка с беспилотника сброшено два взрывных устройства. Один из беспилотников противника с разорвавшимся снарядом упал на территории частного дома. Впоследствии он был уничтожен. Также под минометный обстрел попало село Безымено, зафиксировано четыре прилета.

В Краснояружском районе по окраинам сел Илек-Пеньковка и Колотиловка выпущено по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Репяховка — два, по окраине села Староселье и селу Вязовое — 7 и 14 артиллерийских снарядов соответственно. В результате в селах Староселье и Вязовое были повреждены линии электропередачи. Сейчас их работа восстановлена.

В Шебекинском горокруге из миномета обстреляли село Новая Таволжанка, было зафиксировано десять прилетов. В результате одна машина получила повреждения. По селу Середа выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с беспилотников 13 осколочных боеприпасов. Также под минометный обстрел попал МАПП «Шебекино», установлено четыре прилета.

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Мария Старикова