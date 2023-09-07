Окраину белгородского поселка обстреляли ВСУ, пострадавших нет

Сегодня утром под артиллерийский обстрел ВСУ попала окраина поселка Задорожный Краснояружского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, пострадавших среди гражданского населения нет.

В результате обстрела была повреждена линия электропередачи. Сейчас без света остаются пять населенных пунктов: села Вязовое, Теребрено, Илек-Пеньковка и Староселье, а также поселок Задорожный. «Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий»,— отметил губернатор.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской области обстреливаются почти ежедневно. Так, сегодня утром уведомления РСЧС об обстрелах получили жители сел Дроновка и Сподарюшино Грайворонского горокруга, а также села Илек-Пеньковка Краснояружского района. В результате обстрелов были ранены и погибли десятки мирных жителей, тысячи домов получили повреждения или оказались полностью разрушенными. Средства, направляемые на восстановление жилья, инфраструктуры и помощь пострадавшим, исчисляются миллиардами рублей.

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Мария Старикова