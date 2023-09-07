На белгородца завели уголовное дело за призывы к насилию в отношении русских

Управление Следственного комитета по Белгородской области возбудило уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца региона, призывавшего к «совершению противоправных действий против русских граждан» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, до шести лет колонии). Об этом сообщили в ведомстве. Он проживает за пределами региона. 7 сентября был задержан в Санкт-Петербурге. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Региональный СКР представил главе ведомства Александру Бастрыкину доклад «по ситуации и установленным обстоятельствам».

«В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УМВД России по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области проводятся необходимые следственные действия и мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сбор и закрепление доказательственной базы»,— рассказали в ведомстве.

В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина опубликовал соответствующее обращение в соцсетях. Речь идет о голосовом сообщении, распространенном в одном из сообществ о поп-ММА. На запись в начале недели обратил внимание ряд российских сообществ в соцсетях. На ней неизвестный под ником Амид Юсубов заявил, что «братья» забыли идеи воевавшего с русскими имама Шамиля, и выразил симпатии украинцам в контексте проведения спецоперации. Также он призвал «отрезать голову» одному из патриотических блогеров и высказал ряд других угроз в адрес русских.

После этого в соцсетях появилась видеозапись, на которой Амид Юсубов признает, что «оскорбил русский народ»: «Я прошу прощения у всего русского народа». Он признался, что был «очень пьян», «бес попутал», заявил, что его «дети наполовину русские», утверждал, что пытался попасть добровольцем на СВО: «Меня эта земля, российская, выкормила... Я, похоже, забыл об этом».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте