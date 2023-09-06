Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 сентября

12:38. РСЧС сообщает об обстреле Козинки Грайворонского округа Белгородской области.

12:28. Жителей села Репяховка Краснояружского района Белгородской области просят пройти в укрытие в связи с обстрелом.

11:50. В Белгородской области остаются ненайденными 192 собственника пострадавшего при обстрелах жилья. Работа с ними будет продолжена в «индивидуальном порядке согласно действующему законодательству», сообщило правительство региона со ссылкой на министра строительства Оксану Козлитину.

10:27. РСЧС сообщает об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа Белгородской области.

9:59. За 5 сентября ВСУ обстреляли Белгородскую область 48 снарядами. В результате атак погиб мужчина, женщина пострадала. Также есть разрушения в трех населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Накануне противник выпустил по региону 62 боеприпаса.

9:54. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел окраины села Вязового Краснояружского района Белгородской области. «Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Вязовое и Илек-Пеньковка»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

9:30. Состояние женщины,пострадавшей вчера при обстреле в белгородском селе Козинка, стабилизировалось. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Врачи говорят, что динамика положительная, улучшение состояния. Надеюсь, что в ближайшее время она вернется к своим родным. Если будет необходимость, окажем дальнейшую помощь в реабилитации после ранения»,— уточнил он.

9:13. РСЧС сообщает об обстреле сел Илек-Пеньковка и Вязового Краснояружского района Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 5 сентября