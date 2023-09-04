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Коммерсантъ FM
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Заявления Путина и Эрдогана по итогам переговоров. Главное

4 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они обсудили двусторонние отношения, совместные проекты, зерновую сделку и ситуацию на Украине. Основные высказывания президентов — в подборке «Ъ».

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Владимир Путин во время встречи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Путин о переговорах и двусторонних отношениях

  • Переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, рассмотрены все ключевые вопросы российско-турецких отношений.
  • Активно используются национальные валюты в расчетах между странами, доля доллара и евро снижается.
  • Россия и Турция активно сотрудничают в сфере энергетики. «Росатом» строит АЭС «Аккую», первый энергоблок планируют запустить в 2024 году.
  • С января по август этого года Россия поставила Турции более 10 млрд куб. м газа.
  • РФ всегда была и будет надежным и ответственным поставщиком газа и намерена и далее обеспечивать поставки газа в Турцию и третьи страны. Предложено создать региональный газовый хаб, «Газпром» передал проект дорожной карты, на очереди вопрос о создании совместной рабочей группы.

Путин о зерновой сделке

  • Россию вынудили принять решение по прекращению черноморской инициативы по вывозу зерна, западные страны блокировали и продолжают блокировать выполнение зерновой сделки.
  • Россия готова «реанимировать» зерновую сделку сразу после исполнения всех договоренностей.
  • Доля Украины в мировом зерновом экспорте как была 5%, так и осталась.
  • Россия готова поставить до 1 млн тонн зерна по преференциальной цене через Турцию в беднейшие страны, рассчитывает на помощь Катара. Почти достигнуты договоренности с шестью африканскими странами по доставке от 25 до 50 тыс. т зерна, через 2-3 недели начнутся поставки.

    • Как работала зерновая сделка

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    Путин о ситуации на Украине

  • Украина отправила на свалку прежние договоренности по разрешению военного конликта, достигнутые при посредничестве президента Турции. Мы слышим о новых мирных инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось.
  • Контрнаступление ВСУ — это не пробуксовка, это провал.

Заявления Эрдогана

  • На сегодняшний день альтернатив зерновой сделке нет.
  • Украине необходимо смягчить свой подход по черноморскому коридору в рамках зерновой сделки.
  • Турция подготовила новый пакет предложений по возобновлению зерновой сделки, надеется на результат.
  • Турция готова поставлять российское зерно в виде муки в бедные страны.
  • Турция готова взять на себя посредничество по Украине.

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