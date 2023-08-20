Злаков не хватает

Мировые игроки — и прежде всего Турция — продолжают искать выход из зернового кризиса, вызванного прекращением действия черноморской инициативы. Главная задача, которую перед собой поставила Анкара, заключается в том, чтобы уговорить Москву на реанимацию зерновой сделки. По информации западных СМИ, Турция также стала инициатором трехстороннего соглашения с Россией и Катаром по вывозу сельхозпродукции из РФ в бедные страны. Оно вряд ли станет заменой стамбульским договоренностям, но вполне может оказаться дополнительным бонусом для Москвы. На выходных центром злаковых дискуссий стал Будапешт, куда на празднование Дня венгерской государственности съехались зарубежные государственные деятели, включая лидеров Турции и Катара Реджепа Тайипа Эрдогана и Тамима бен Хамада Аль Тани, а также главу Татарстана Рустама Минниханова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спустя месяц после остановки действия зерновой сделки Турция не оставляет попыток реанимировать стамбульские соглашения, вызвавшие неприятие России из-за невыполнения ее части договоренностей. Основную ставку Анкара делает на очную встречу президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, однако в преддверии нее ищет дополнительные аргументы и предложения для Москвы. Так, центром зерновых дискуссий 20 августа стал Будапешт, куда на День святого Иштвана — национальный праздник основания венгерского государства — съехалось немало иностранных лидеров.

Венгрия, которая из-за отличающейся от других стран ЕС позиции по украинскому кризису с февраля 2022 года находится в своеобразной изоляции со стороны Запада, на ближайшие три дня стала центром большой политики. В Будапешт приехали президенты Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов, а также господин Эрдоган, Тамим бен Хамад Аль Тани и Рустам Минниханов. Присутствие последних трех в Будапеште вызывало особенный интерес, поскольку накануне немецкая газета Bild со ссылкой на служебную дипломатическую переписку между Москвой и Анкарой за период с 21 июля по 8 августа сообщила о подготовке нового зернового соглашения — на этот раз между Турцией, Россией и Катаром.

Подлинность переписки ни одна из сторон не подтверждала. Тем не менее, исходя из ее содержания, журналисты сделали вывод, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, а сейчас стороны с подключением Дохи работают над новым трехсторонним соглашением по экспорту российской сельхозпродукции.

Речь идет о поставках зерна в бедные страны, преимущественно в Африку. В этой схеме Турция должна взять на себя роль организатора процесса, а Катар — его спонсора.

Правда, стать заменой черноморской инициативе соглашения Анкары, Москвы и Дохи вряд ли смогут хотя бы потому, что никоим образом не решают проблему украинского зерна. Тем не менее они могут быть аргументом в пользу восстановления стамбульских договоренностей. Во всяком случае, как утверждает Bild, глава МИД Турции Хакан Фидан параллельно уговаривает РФ возобновить прежнюю сделку, обеспечив доступ украинского зерна на мировые рынки. Действовать Анкара предлагает под эгидой ООН, а соглашение, по информации немецкого издания, могло быть заключено уже в Будапеште, где собрались представители трех обозначенных сторон.

Официальных комментариев по поводу того, как может выглядеть новая, турецко-российско-катарская зерновая сделка, пока не было. Глава пресс-службы Рустама Минниханова Лилия Галимова сообщила “Ъ”, что делегация во главе с руководителем Татарстана «работает в Венгрии по республиканской программе». «Это вопросы, касающиеся исключительно Татарстана»,— написала госпожа Галимова в ответ на запрос о комментарии.

Так или иначе ранее пресс-служба главы Татарстана сообщала, что Рустам Минниханов пробудет в Венгрии два дня, а потому теоретическая возможность пообщаться с теми, кого СМИ называли потенциальными участниками новой сделки, у него точно была. Тем более в Анкаре не скрывали, что господин Эрдоган отправился в Будапешт в том числе обсуждать вопросы урегулирования украинского кризиса и выработки «дорожной карты» по обеспечению безопасности в Черном море после прекращения старой зерновой сделки.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов вероятную новую сделку комментирует аккуратно, отмечая, что по ней пока нет ясности. «Из того, что было в прессе: Россия поставляет, Катар оплачивает, Турция организовывает. Катар нужен, чтобы за все платить. Видимо, как спонсор»,— сказал эксперт “Ъ”.

Россия, говорит Андрей Сизов, бесплатно поставлять все зерно не хочет: «Было обозначено, что в африканские страны есть готовность бесплатно поставить до 300 тыс. тонн». «Катар исторически близок к Турции, эта страна — один из основных инвесторов в турецкую экономику. Татарстан в этой истории мог появиться потому, что татары — сунниты, как турки и большинство населения Катара. Получается такая “суннитская зерновая сделка”. Имиджевые выгоды для всех. Эрдоган сможет сказать, что он опять мир от голода спасает — в который уже раз. Россия тоже бедным странам помогает, как и Катар,— за не очень большие для себя деньги»,— рассуждает глава «Совэкона».

Параллельно с утечками о «суннитской зерновой сделке» сообщалось, что Турция под давлением США работает над тем, чтобы реанимировать зерновую инициативу, из которой Москва вышла в июле.

Об этом, в частности, писало издание The Wall Street Journal. Вашингтон активен также на румынском направлении, важном для Украины маршруте вывоза зерна, как по Дунаю, так и по суше.

Речь идет о том, чтобы в идеале удвоить объемы транзита с 2 млн до 4 млн тонн. Премьер Румынии Марчел Чолаку 18 августа на встрече в Бухаресте с украинским коллегой Денисом Шмыгалем говорил о намерении его страны обеспечить экспорт 60% украинского зерна. Это потребует оптимизации навигации по каналам Сулина (Румыния) и Быстрое (Украина), по которым зерновые доставляются из украинских портов Рени и Измаил. На ресурсе Marine Traffic, позволяющем в режиме онлайн следить за передвижением судов, видна высокая интенсивность навигации в дельте Дуная. В основном там курсируют грузовые суда.

«Дунай и поставки по суше были основным каналом, даже когда зерновая сделка работала,— указывает Андрей Сизов.— После того как инспекции в Босфоре в начале года затормозили экспорт и суда стали медленно ходить, дунайское направление стало основным каналом экспорта. В совокупности по Дунаю и по суше вывозилось более половины объемов украинского зерна».

Именно со значимостью румынского направления эксперт связывает высокую активность США.

«Дунай — ключевой канал. Плюс американцы активно продвигают историю о том, что надвигается огромный кризис продовольствия и с этим надо что-то делать. Было бы намного прагматичнее со всеми странами (которые до 15 сентября ввели ограничения на импорт украинского зерна в ЕС.— “Ъ”) поработать, чтобы просто перестали мешать поставкам зерна и убрали запрет. Зеленский говорил, что Европа обещала убрать запрет. Но вот Польша с этим не согласна. В случае с Польшей у этой ситуации плохой тайминг — рестрикции действуют до 15 сентября, но в октябре в Польше важные выборы — парламентские»,— говорит господин Сизов.

Глава «Совэкона» отмечает, что Румыния может обеспечить вывоз 2–2,5 млн тонн ежемесячно, если терминалы более или менее работают: «Но даже с теми мощностями на Дунае, что есть сейчас, а также по суше Украина может спокойно закрывать свои экспортные потребности. Просто не надо этому мешать, блокировать экспорт и запрещать поставки в свои страны, как сделали некоторые страны ЕС».

Надо отметить, что румынский маршрут экспорта зерна нельзя считать на 100% безопасным. Россия неоднократно, уже после выхода из зерновой сделки, наносила удары по портовой и другой инфраструктуре в Измаиле и Рени.

«Эскалация в Черном море, вероятно, будет продолжаться. Прошли уже много ступеней к эскалации, и когда будет очередная ступень — вопрос времени»,— рассуждает Андрей Сизов. Сделка России, Турции и Катара, если она будет, мало на что влияет с точки зрения эскалации в Черном море, полагает эксперт. «Наиболее существенный и важный риск — эскалация со стороны Украины. Был прилет украинской ракеты по Таганрогу, атаки на российские корабли, в том числе около Новороссийска — основного российского зернового порта. Были атаки на Крымский мост. Мост особенно важен — атаки на него закрывают весь Керченский пролив, а это 30% российского экспорта. Так что эскалация со стороны Украины продолжается, и если рынок поверит, что это создает реальные проблемы с российским зерном, то это гораздо более важно. У России нет альтернатив Ростово-Азовскому бассейну. Если там что-то случится — это станет проблемой»,— говорит директор «Совэкона».

Алексей Забродин, Владимир Соловьев