Как работала зерновая сделка

Зерновая сделка (Черноморская зерновая инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной 22 июля 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН.

Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Россия настаивает, что сделка имеет пакетный характер и без выполнения одного из двух документов недействительна.

Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года. Большая часть объемов экспортируемого продовольствия должна была направляться в развивающиеся страны.

29 октября 2022 года после украинской атаки на корабли Черноморского флота и гражданские суда Россия приостановила участие в зерновой сделке. 2 ноября, после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора, участие было возобновлено.

Договор истекал 18 ноября 2022 года, но был продлен еще на 120 дней — до 18 марта 2023 года, а затем дважды пролонгировался на 60 дней вплоть до 17 июля 2023 года.

По данным ООН на 15 июля, черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 32 млн тонн зерна, из которых почти половину зерновых грузов составляла кукуруза — 16,8 млн тонн, также поставляли пшеницу (8,9 млн тонн) и другие товары (7 млн тонн).

Москва неоднократно заявляла о проблемах с реализацией части зерновой сделки, касающейся российской продукции. 13 июля президент РФ Владимир Путин допустил, что зерновая сделка может быть приостановлена до выполнения условий Москвы, среди которых подключение Россельхозбанка к SWIFT, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса.