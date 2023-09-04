Путин: экспорт российского газа в Турцию превысил 10 млрд куб. м

Президент Владимир Путин по итогу переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи сообщил, что с января по август этого года Россия поставила Турции более 10 млрд куб. м газа. «Газпром» (единственный поставщик) не раскрывал экспортную статистику с начала года.

«Подчеркну, Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа. Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива. Более того, готовы экспортировать транзитом через Турцию газ потребителям в третьи страны, там, где в этом партнеры заинтересованы»,— заявил президент (цитата по сайту Кремля)

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что «Газпром» передал турецкой компании Botas «дорожную карту» по газовому хабу. В ближайшие дни для этого проекта будет создана рабочая группа.

В октябре 2022 года Владимир Путин предложил создать в Турции газовый хаб, куда можно перенаправить утраченный объем газового экспорта из-за диверсии на «Северных потоках». Сейчас «Газпром» поставляет газ в Турцию по магистральным газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток» через Черное море.

Президент также напомнил, что за прошлый год Россия поставила Турции через «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд куб. м. газа. При этом по итогам июня этого года, как сообщало ранее турецкое статистическое ведомство, поставки газа из России в Турцию упали на 58%, до 707,5 млн куб. м в годовом выражении.

Анастасия Ларина