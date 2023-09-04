Путин о контрнаступлении Украины: это провал, надеюсь, что дальше будет именно так

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил обстановку в зоне боевых действий в контексте украинского контрнаступления. Он назвал наступление Украины «провалом».

«О пробуксовке контрнаступления. Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так»,— сказал он.

Слова Владимира Путина подтвердил министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что контрнаступление Украины — это провал и что последние 10 дней украинская армия совершает «яростные атаки».

На том же брифинге президент заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и что она не отказывается от них и сейчас. Он также сообщил, что Реджеп Тайип Эрдоган поднимал вопрос о переговорах с Украиной во время беседы с ним.

При этом официальные лица США и Украины, наоборот, говорят об успехах украинского контрнаступления. Так, 1 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина добилась «заметного прогресса» в контрнаступлении на юге Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинские военные не терпят неудачи в контрнаступлении, а движутся вперед.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».