Путин допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России

Президент России Владимир Путин заявил, что большое внимание на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом было уделено зерновой сделке, из которой Москва вышла 18 июля. Россия готова реанимировать зерновую сделку, сказал он, сразу после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. До тех пор на переговорах была согласована альтернативна зерновой сделки.

На пресс-конференции после переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировке в беднейшие страны. Ранее он уже озвучил эту идею, отметив, что она предполагает финансовое обеспечение Катара.

«Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствуя стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли»,— сказал российский президент. Он отметил, что Россия почти завершила переговоры с шесть странами Африки по доставке от 25 до 50 тыс. т зерна.

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