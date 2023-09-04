Путин: первый энергоблок АЭС «Аккую» планируют запустить в 2024 году

Первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции планируют запустить в следующем году. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В следующем году, все идет по плану, мы запустим первый блок. Здесь есть интересные возможные варианты продолжения нашего сотрудничества»,— сказал господин Путин.

Владимир Путин добавил, что после поставки на «Аккую» первой партии российского атомного топлива «Турция в полном смысле этого слова стала членом международного клуба ядерных государств».

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что Анкара и Москва готовы обсуждать планы по второй АЭС, которая может появиться в Синопе. Об «Аккую» господин Эрдоган добавил, что работы по строительству электростанции «продвигаются успешно».

«Аккую» станет первой атомной электростанцией в Турции и будет состоять из четырех энергоблоков, мощность каждого составит 1,2 тыс. МВт. Создание проекта полностью финансируется российской стороной: госкорпорация «Росатом» владеет 100% долей в проекте, стоимость которого оценивают в $20 млрд. АЭС начали строить в 2018 году, в апреле текущего года Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели церемонию доставки первой партии топлива на «Аккую».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Прикрой, я от "Аккую"!».

Петр Бузлаев